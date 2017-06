Obecnie jesteśmy z mężem w trakcie dalszych prac zarówno wewnętrznych - pozostała nam łazienka jak i zewnętrznych. W połowie roku 2016 zdecydowaliśmy, że przeprowadzimy się jednak na tzw "swoje" do małej miejscowości gdzie stał już "nasz" mały biały domek. Latem nastąpiły prace pełną parą. Dokonano przebudowy ścian wewnętrznych, założenie elektryki zarówno w nowej jak i starej części domu, dalej - położenie tynków a potem już to najlepsze a zarazem najbardziej kosztowne - wykończenie w środku jednak tyle radości mi to sprawiało, ze nie czułam zmęczenia ani jeden dzień. Pomagałam z dziećmi panom remontującym w czym tylko się dało. Zaprojektowałam cały rozkład poszczególnych pokoi i wszystkich elementów dekoracyjnych od podłogi po sufit. Zostało powiększone przejcie z salonu do kuchni, powstała kotłownia, pokoje oraz piękny mały hol z którego na piętro prowadzą drewniane schody. Poddasze również zostało wykorzystane i praktycznie ze starych ruin powstał słodki i przytulny pokoik dla naszej 2 letniej córeczki. Dzisiaj wprawdzie nie mamy dokończonego całego wnętrza domu - gdyż została łazienka ale mamy swój kącik do życia. Jasność i spokój w naszym domu daje nam wszystko czego pragniemy. A prace myślę, ze będą trwały dalej :)