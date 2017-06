Mało miejsca = remont. Nadeszła pora na kuchenne rewolucje. Z kompletnie niefunkcjonalnej kuchni stwarzamy coś, co pozwala nam wspólnie jadać śniadania i czuć się komfortowo bez jakichkolwiek spięć z powodu braku miejsca.

Podstawą remontu było wyburzenie spiżarki, która i tak była tylko graciarnią oraz ściany, która tworzyła wnękę w korytarzu. Cały remont przeprowadziliśmy sami tzw. metodą gospodarczą. Jak to bywa w blokach z lat 70. nic nie idzie po gładko. Miało być szybko, ładnie, pięknie ale schody już się zaczynają od poziomów posadzek (między kuchnią spiżarką a korytarzem 4 cm). Szybka warstwa wyrównawcza i przechodzimy do ścian. Nie bawimy się w tynki itp. ponieważ piony na to nie pozwalają, więc decyzja na płytę karton-gips. Tak więc stawiamy przed-ścianki wraz z izolacją z wełny. Wcześniej oczywiście wszystkie instalacje przerobione wraz z nową elektryczną. Zostaje podwiesić sufit i można brać się za płytki. Na koniec zostaje tylko kamień na ścianach i półkach we wnęce kominowej oraz kącik dla czworonogów w rogu za lodówką. W prosty sposób zyskujemy coś co było nam potrzebne od początku.