Remont całej łazienki, jej przebudowa i modernizacja. W pierwszym etapie rozbiórce poddane zostały prawie wszystkie elementy w łazience, został dobudowany prysznic oraz zerwane wszystkie stare płytki na podłodze. Kolejny etap to płożenie odpowiedniej hydroizolacji, położenie nowej gładzi nad płytkami i zerwanie starej farby z niższych partii, gdzie zostały położone nowe białe kafle. W między czasie zostały położone nowe płytki na podłodze, po wcześniejszym wyrównaniu podłoża posadzką samopoziomującą. Prysznic został ułożony z tych samych płytek, lecz w sposób zapewniający odrobinę "szaleństwa". Całość prac nadzorowała ekipa składająca się z moich dzieci: Jasia i Zosi, którzy chętnie aktywnie uczestniczyli w pracach. Ostatnie prace to fugowanie płytek, malowanie ścian i sufitu, montaż listew, montaż wszystkich elementów prysznica, montaż lustra wykonanego ze starej ramy okiennej oraz wstawienie zlewu, wanny oraz podłączenie całości oświetlenia. Całość prac to przede wszystkim poprawa warunków, piękne wnętrze i wiele satysfakcji z własnej pracy. Całość prac wykonałem samodzielnie, chociaż nie jestem fachowcem. Całość prac trwała 3 miesiące, po pracy i w weekendy.