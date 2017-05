Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Pierwszy krok: zakup lepszej wkrętarki poprzednia poległa na początku budowy ;-). Wspólnie z żoną postanowiliśmy zaadaptować poddasze na pokoje dla naszych córek. Pomysł i rozmieszczenie pomieszczeń urodził się w głowie i na stropie z wykorzystaniem kredy naszych dzieci ( Maja, Natalia przepraszam :-). Wszystkie prace wykonywałem praktycznie sam lub z pomocą żony. Dziękuję za pomoc w noszeniu płyt G/K - dla kobiety to ogromy wysiłek. Całą adaptacje wykonywałem popołudniami lub w weekendy. Były gorsze i lepsze chwile. Jednak nie poddałem się i dziś cieszę się z dodatkowych 60 m2 poddasza. Dwa piękne pokoje, łazienka i miejsce na meble wypoczynkowe z ogrodu. Mógłbym się rozpisywać, ale to i tak nie opisze całości. Jak dla mnie efekt końcowy jest zadowalający. Najważniejsze, że żona i dzieci są zadowolone. Schody to nie moja robota, ale balustrady szklane rysowałem i mocowałem osobiście - 100 kg jedna tafla, było bardzo ciężko. Na szczęście znajoma firma wykonała szkło bezpłatnie - serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś planuje budowę projetku GROT 2, polecam adaptację poddasza WARTO.