W stary domu, który kupiliśmy kuchnia w zasadzie nie istniała. Postaanowiliśmy więc przebudować jeden z pokoi. Dzięki temu teraz kuchnia stanowi serce domu. Droga do zamiany pokoju w kuchnię nie była łatwa ponieważ musieliśmy: zburzyć piec kaflowy, zwalić stary strop, wzmocnić ścinkę działową (zbrojenie i beton), zamontować nowe belki stopowe, docieplić strop, poszerzyć wejście do kuchni, zamurować stare okno, zaadoptować miejsce pod nowe okna, wstawić nowe okna, doprowadzić wentylację, doprowadzić odpływy, wodę, położyć nową instalację elektryczną, wyrównać podłogę, zmienić wyjście do podpiwniczenia, położyć nowe tynki, gładzie, płytki na pasie roboczym, zainstalować grzejnik, położyć nową podłogę, poskręcać i przerobić meble zakupione w Ikei, zainstalować sprzęty kuchenne (płyta indukcyjna, okap itp.), pomalować. Z uwagi na to, że mieliśmy mocno ograniczony budżet wykorzystaliśmy stare meble po poprzednich właścicielach. Odnowiliśmy je i teraz zdobią naszą kuchnię. Projekt i realizacja - my :).