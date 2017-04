Przeprowadzone prace typowo remontowe były niewielkie, największym wyzwaniem okazało się natomiast urządzanie pokoju. Ze względu na niewielki metraż oraz bardzo ograniczony budżet miało być funkcjonalnie, ale i ładnie. Każda rzecz została starannie przemyślana oraz wykonana. Chciałam, żeby córka miała dostęp do wszystkiego, co znajduje się w jej pokoju. Zamiar ten udało się zrealizować w 90%. Ze względu na wciąż rosnącą kolekcję książek zmuszona byłam do powieszenia trzech półek więcej, niż było to zaplanowane. Ściany pomalowane zostały jasną, szarą, zmywalną i odporną na szorowanie farbą, co jest bardzo praktyczne w pokojach dziecięcych i nie wymaga częstego przemalowania wskutek nieszczęśliwych (dla rodziców) „wypadków”. Półki na książki wykonałam samodzielnie, skręcając ze sobą dwie deseczki o wymiarach 85 x 4 cm i 85 x 8 cm z pociętej płyty laminowanej. Wykorzystując każdą drzemkę swojego dziecięcia, uszyłam zebrę wzrostu z filcu i dokonałam metamorfozy starej tablicy korkowej, przemalowując jej ramę białą farbą. Przykleiłam na nią szary materiał z naszytymi chmurkami wypchanymi watoliną. Jest to tablica na przyszłe prace artystyczne. Poszewki na poduszki i kocyk również zostały uszyte. Największym gwoździem programu jest jednak łóżko-domek, który wykonałam samodzielnie pod materac 60 x 120 cm i przykręciłam do niego stelaż z poprzedniego łóżeczka córki. Z czasem zaczęło brakować miejsca na zabawki, więc dorobiłam regał na trzy stare pudła i doszyłam do nich pokrowce w kolorach pasujących idealnie do wnętrza. Całość dopełniłam dwoma koszyczkami zrobionymi własnoręcznie na szydełku (miętowym i różowym) oraz tiulowymi pomponami wiszącymi na oknie. Reszta rzeczy została zakupiona.