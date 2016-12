Na parterze domku jednorodzinnego, po 20 latach kapitalny remont od A do Z. Myślą przewodnią stało się wyobrażenie o braniu prysznica nad brzegiem morza... Płytki po sam sufit - skuto całkowicie. Panowie z ekipy remontowej mieli mnóstwo roboty, a my hałasu. Stare instalacje oparte na przewodach aluminiowych, usunięto, i położono nową elektrykę z kablami miedzianymi. Podłogę betonową również skuto i zabrano sporo ziemi, jako, że łazienka na parterze domu. Dzięki temu ociepliliśmy styropianem podłogę, położyliśmy rurki PET do ogrzewania podłogowego wodnego działającego na zawór RTL w połączeniu z grzejnikiem łazienkowym. Podłogę zalano nowym betonem. Miejsce toalety i kąpieli było zamieniane za sobą, więc trzeba było przenieść rurę kanalizacyjną z zachowaniem spadku. Instalacje wodne stalowe wymieniono na miedziane o mniejszej średnicy przepływu. Jak widać na zdjęciach w łazience nie ma widocznych żadnych zaworów, wszystko jest ukryte w ścianie pod płytkami, lub w podłodze pod płytkami. Na zewnątrz nie widać żadnych rurek, zaworów czy instalacji. Rura gazowa została zabudowana płytą kartonowo-gipsową (z kratkami wentylacyjnymi aby w razie czego można się dostać do niej). W pozostałej części zabudowy kartonowo-gipsowej ukryto przewody od halogenków, radia łazienkowego oraz tzw. czujki ruchu zmierzchowej, która wieczorem przy wejściu do łazienki uruchamia 2 halogenki we wnęce nad toaletą i bidetem. Stąd przy drzwiach wejściowych nie ma włącznika do oświetlenia. Jest on po środku łazienki przy lustrze, aby można było w dowolnym momencie włączyć oświetlenie stałe, rozłączając tym samym czujkę ruchu. Ciekawa jest bidetka, bez zmniejszenia ciśnienia wody, służy jako szczotka wodna, zamiast tradycyjnych stojących obok WC - powinnam to opatentować.