Dom odziedziczony po dziadku powstał na początku lat 70'. Był wprawdzie remontowany 10 lat temu, ale jego stan odbiegał znacząco od standardu, w którym chcielibyśmy mieszkać. Uznaliśmy, że układ domu z trzema pokojami i dwiema łazienkami jest niefunkcjonalny. Postanowiliśmy wyburzyć jedną ze ścian, by połączyć dwie sypialnie w jeden salon oraz zamienić jedną z łazienek w garderobę. W ten sposób uzyskaliśmy wygodny dla dwóch osób układ pomieszczeń, podzielony na część prywatną – sypialnia, garderoba, łazienka oraz strefę dzienną z przedsionkiem, kuchnią i salonem, pośrodku którego wstawiliśmy kominek. Aby lepiej doświetlić wnętrze salonu i połączyć go optycznie z ogrodem, postanowiliśmy wymienić bardzo małe okna na większe – jedno rozsuwane z wyjściem na ogród, drugie nieuchylne. Kafle w łazience zastaliśmy w stanie na tyle dobrym, że postanowiliśmy ich nie zrywać a jedynie pomalować specjalną farbą do glazury, co znacznie obniżyło koszty, a efekt spełnił nasze oczekiwania. Ten sam zabieg zastosowaliśmy w drugiej łazience, którą zamieniliśmy na garderobę. Ze starych, drewnianych schodów zostawiliśmy jedynie policzki, pomalowaliśmy na czarno a stopnie zrobiliśmy ze sklejki. Głównym założeniem projektu było połączenie stylu industrialnego z duchem designu lat 70'. Uzyskaliśmy to poprzez wprowadzenie do wnętrz betonu oraz pozostawienie na widoku stalowego podciągu oraz wstawienie mebli z epoki prl, które poddaliśmy renowacji. Odrestaurowaliśmy m. in. fotele Chierowskiego 366 czy fotele "zajączki", które uważamy za ponadczasowe.