Do niedawna mieszkaliśmy czteroosobową rodziną w trzy pokojowym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty. Gdy dzieci wyprowadziły się narodził się pomysł aranżacji jednego pokoju na sypialnię. Mając do dyspozycji tylko 9 m2 i chcąc maksymalnie wykorzystać przestrzeń, zaplanowałem ustawić łóżko równolegle do linii okna. Dzięki takiemu rozwiązaniu przepływ powietrza miedzy oknem, a drzwiami przechodzi przez tułów wg. zasady feng shui. Po przeciwnej stronie szczytu łóżka została zbudowana szafa z wnęką, w której umieszczono półkę i niewielki telewizor. W celu ocieplenia klimatu sypialni, na podłodze położono litą deskę bielony dąb, a na ścianie białe panele 3D. W pomieszczeniu zainstalowano energooszczędne oświetlenie ledowe: główne światło górne, punktowe światła doświetlające wnętrze szafy, taśmy ledowe w zabudowie sufitowej nadające wnętrzu klimat, oraz funkcjonalne lampki po obu stronach łóżka. Ściany i opaskę sufitową pomalowano na grafitowy kolor, co przybliża atmosferę nocy. Kolorystyka wnętrza przyjemnie kontrastuje, a meble i zabudowy harmonizują ze sobą, nadając sypialni nowoczesny styl.