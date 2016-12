Po zakupie domu najbrzydszym według nas pomieszczeniem był przedpokój. Stało w nim wiele niepotrzebnych rzeczy, jakość tynków pozostawiała wiele do życzenia. Wiedzieliśmy od razu, że to wnętrze przejdzie dużą metamorfozę. Przedpokój znajduje się w środkowej części budynku. Podzielony był na dwa pomieszczenia. Z pierwszej części wchodziło się do pomieszczeń mieszkalnych,a także na piętro. Drugą część oddzielało szerokie łukowe przejście i w tej części mieściły się kiedyś stajnia i kuchnia robocza. Po wejściu do domu na wprost przechodziło się tylnymi drzwiami na ogród. Obok tych drzwi było drugie wejście do Eiskeller (tu pełniła rolę chłodni i nie była piwnicą tylko wchodziła w skarpę ziemi). Zaczęliśmy od zbicia starych tynków, zrobiliśmy prąd, wybraliśmy stare podłogi, które były z czerwonego piaskowca i sklepiska. Zrobiliśmy izolację podłogi, położyliśmy ogrzewanie CO, nowe wylewki. Następnie na ściany położony został tynk cementowo-wapienny, odtworzone zostały łuki w przejściach. W pierwszej części przedpokoju odsłoniliśmy belki i je odnowiliśmy. Stworzyła się przez to przestrzeń, z parteru widać okna dachowe i do pomieszczenia wpada dużo światła. Powstała w ten sposób klatka schodowa. W drugiej części przedpokoju odświeżyliśmy sklepienie łukowe. W drugim przedpokoju wyburzyliśmy Eiskeller, wstawiliśmy drzwi tarasowe. Obok w miejscu starych drzwi wstawiliśmy drugie drzwi tarasowe. Wymieniliśmy nowe drzwi do łazienki i kotłowni. Następnie wymieniliśmy drzwi wejściowe na nowe, drewniane. Przedostatnim etapem prac było położenie posadzki. Wybraliśmy posadzkę ceglaną, szczeliny wypełniła fuga cementowa, podłoga została zaimpregnowana. Na koniec pomalowaliśmy ściany.