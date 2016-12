Mieszkanie zostało kupione 3.06.2016r, prace zostały rozpoczęte 4.06, a zakończone 1.11. (zdjęcie przed remontem przedstawiają stan w jakim kupiliśmy te mieszkanie) przeznaczony budżet na remont to 10 000 zł wydano około 20 000 zł przeprowadzone prace to: wymiana okien i parapetów, wymiana drzwi zew. i wew. z ościeżnicami,skrobanie ścian, wyrównanie i położenie nowych tynków, wymiana grzejnika i modernizacja instalacji grzewczej w łazience, wymiana instalacji elek. w całym mieszkaniu, przeniesienie i wymiana bezpieczników topikowych na nadprądowe z zabezpieczeniem różnicowoprądowym, przeniesienie instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z wodomierzami z kuchni do przedpokoju, doprowadzenie wentylacji do nowej kuchni, wyburzenie ścianki w przedpokoju i wyrównanie podłogi, zbicie podłogi w łazience i modernizacja instal. wodnej i kanal. w łazience, montaż stelaża podtynkowego wc, montaż odpływu liniowego prysznica, wylanie posadzki w łazience, przeniesienie wodomierzy w łazience, położenie płytek w łazience i nad blatem w kuchni, przygotowanie i położenie desek z palet na ścianie w pokoju i na zabudowie wc, położenie tynku architektonicznego imitacji betonu własnej roboty, położenie paneli podłogowych ,pomalowanie stołu, zrobienie szafek do łazienki, montaż i przerobienie szafek kuchennych montaż blatu kuchennego, zrobienie kinkietów i żyrandola w łazience i wiele innych prac wykończeniowych. Meble kuchenne bez blatu, kanapa, łóżko i stół były kupione używane i odnowione wszystkie te prace w 90% wykonałem sam z pomocą rodziny.