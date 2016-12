Mieszkanie na Nikiszowcu. Mieszkanie wymagało nie tylko remontu, ale i przeprojektowania. Składało się ono bowiem z 3 pomieszczeń. Nie było w nim łazienki, ani kuchni. Dzięki współpracy z pracownią „Mili Młodzi Ludzie”, mieszkanie uzyskało nowy układ pomieszczeń. Architekci zaproponowali nam niezwykłe rozwiązanie. Wyburzyli wszystkie wewnętrzne ściany, a do „oczyszczonej” przestrzeni wstawili nowe, formując pośrodku mieszkania coś na kształt pudełka , na nowo określiły i sfunkcjonalizowały one przestrzeń. W pudełku znalazła się kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz szafa z garderobą. Pudełko zostało postawione w systemie suchej zabudowy. Zewnętrzna jego część została obłożona drewnem sosnowym, wybarwionym ługiem, a następnie zaolejowanym. Tynki ścian zewnętrznych zostały skute, tym samym odsłoniliśmy oryginalną cegłę. Okazało się jednak, że cegła ma wiele przebarwień. Za namową architektów i mimo naszych obaw, zdecydowaliśmy się na pomalowanie cegły czarną farbą. Później okaże się, że był to „strzał w 10!”. Gdy zerwane zostało linoleum, ukazała się stara, oryginalna, drewniana podłoga. Zdecydowaliśmy się ją zachować i odnowić. Deski zostały wyługowane, a następnie pokryte olejem do drewna.Gdy okazało się ,że sufit jest ceramiczny, zdecydowaliśmy się na zostawienie go w swojej surowej formie. To zmusiło nas do przeprojektowania systemu oświetlenia. Zamiast ukrywać instalację oświetleniową, postanowiliśmy uczynić z niej atut. Tak powstała sieć miedzianych rurek, którymi poprowadzone zostały kable zasilające edisonowskie żarówki. Kolejnym elementem, który nadawał naszemu mieszkaniu charakteru, to stal, a właściwie drut zbrojeniowy. Zbudowana została z niego wyspa kuchenna, regał w salonie, stojak pod umywalkę oraz pochwyty drzwi garderoby.