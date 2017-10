Projektowane poddasze znajduje się w budynku mieszkalno-usługowym w centrum Sopotu na ulicy Dworcowej. Budynek pochodzi najprawdopodobniej z przełomu XIX i XX wieku i objęty jest ochroną konserwatorską. Na przestrzeni lat ogólna bryła budynku uległa niewielkim przebudowom: pojawiła się weranda, dodatkowe elementy poddasza oraz ocieplenie zewnętrzne. Na poddasze prowadzą drewniane (policzokwe) schody wewnętrzne z drewnianymi balustradami. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne zbudowane są z cegły ceramicznej pełnej, natomiast ściany wewnętrzne działowe są drewniane z wypełnieniem. wykończenie ścian w projektowanym poddaszu to tynk na trzcinie oraz płyta pilśniowa. Posadzka na poddaszu wykonana jest z desek drewnianych, natomiast sufit to tynk na trzcinie. W budynku znajduje się więźba dachowa drewniana płatwiowo-krokowa. Projekt adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe zakłada wyburzenie wszystkich ścian wewnętrznych. Ściany wewnętrzne nośne zastąpione będą dwoma stalowymi ramami w kształcie litery 'H' o wymiarach 280x 1100 cm. Wymienione zostanie całe zadaszenie poddasza wraz ze wszystkimi jej warstwami przy jednoczesnym zachowaniu kształtu bryły dachu. W projektowanym mieszkaniu od razu przy wejściu z klatki schodowej znajdować się będzie duża otwarta przestrzeń salonu, jadalni z aneksem kuchennym oraz kącika do czytania z wygodnym szezlongiem i biblioteczką. Na lewo od wejścia znajdować się będzie duża łazienka z dwoma umywalkami, wanną i prysznicem oraz mała ubikacja, natomiast na prawo gabinet z wejściem na mały taras. Na drugim końcu mieszkania znajdować się będą dwie sypialnie i duża wspólna garderoba.