Piękna kamienica z 1898 roku, zlokalizowana w pierzei ulicy, elewacja w stylu neogotyckim, mieszkanie o powierzchni 107 m2. Jednym słowem spełnienie naszych marzeń. Kompleksowy i generalny remonty, którego głównym celem jest dostosowanie układu funkcjonalnego do współczesnego stylu życia przy jednoczesnym poszanowaniu historii i zachowaniu oryginalnych elementów, a także wykorzystaniu imponującej wysokości pomieszczenia – 3,7 m. Główne etapy remontu: - oczyszczenie ścian, podłóg i sufitów z wielu warstw materiałów. Kilka warstw farby, tapety, wykładziny i paneli podłogowych. - wymiana oraz dostosowanie instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej - utworzenie dodatkowe źródła ciepła – kominek z płaszczem wodnym – wykorzystując kominy po piecach kaflowych - zmiana układu funkcjonalnego mieszkania, likwidacja wybranych ścian działowych, stworzenie dużego pokoju dziennego, wygodnej kuchni połączonej z jadalnia, sypialni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego, a także części do pracy - renowacja oryginalnej stolarki drzwiowej - renowacja oryginalnej drewnianej podłogi - renowacja oryginalnej sztukaterii - wykonanie antresoli, stworzenie schowków aż po sufit - wyrównanie powierzchni ścian, położenie nowych materiałów wykończeniowych, kompleksowe wykonanie łazienki - aranżacja i wyposażenie wszystkich pomieszczeń Plany bardzo ambitne, mnóstwo energii do działania, wiele pomysłów i jedna tylko obawa czy efekt finalny spełni nasze oczekiwania. Jednak wiemy, że wszystko się uda ponieważ przeprowadzamy remont całkowicie sami! My - niezwykły i niezastąpiony duet Pan budowniczy i Pani architekt, w życiu zawodowym wykonujemy wiele wspaniałych realizacji i projektów dla naszych klientów, teraz przyszedł czas na ten najważniejszy projekt – Nasz Projekt.