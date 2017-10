Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na Warszawskim Bemowie. Istniejący budynek parterowy, podpiwniczony, z dachem płaskim o zróżnicowanej wysokości. Bryła jest podzielona na 2 części. Lewa, północno-zachodnia, w której znajduje się część sypialna, została wyniesiona o około 120cm, względem prawej, południowo-wschodnia, dziennej części parteru. Zabieg ten umożliwił, zlokalizowanie garażu w piwnicy pod wyniesioną połówką. Obiekt został zbudowany w 2005r. Budynek o nowoczesnej białej elewacji, fragmentami obłożonej klinkierem, z charakterystycznym okrągłym oknem od frontu i zaokrąglonym narożnikiem od tyłu. Budynek znajduje się na osiedlu Boernerowo, który jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Projektowane elementy wg, koncepcji autorstwa Wiktora Hałabiś: • przebudowa ograniczy się do zmian w układzie komunikacji wewnętrznej, • rozbudowa polegać będzie na zabudowie istniejącego podcienia, w którym znajduje się główne wejście, • nadbudowa do 2 kondygnacji Północno-zachodnia połowa zostanie nadbudowana o 1 kondygnację, zaś południowo-wschodnia o 2. Dodatkowo dwukondygnacyjna część nadbudowy zostanie wysunięta w formie nawisu, o 1m w kierunku południowo-wschodnim (w kierunku działki 103), oraz o 3m w kierunku północno-wschodnim (w kierunku działki 101). Wysokością nawiążemy do budynków sąsiednich.