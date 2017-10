W 2002 roku mój Ojciec postanowił przenieść się na wieś, znalazł ten dom, obok swoich znajomych, którzy przenieśli się tu parę miesięcy przed nim. W ten sposób 3 rodziny z Poznania sprowadziły się do osady Kryl, która teraz ma 4 gospodarstwa - reszty z 8 poniemieckich domów. Ojciec skupił się, w miarę swoich możliwości (miał prawie 70 lat), na osuszeniu i ociepleniu domu, oraz wymianie okien. Kiedy zapadła decyzja żeby się tu przenieść po jego nagłej śmierci, szybko doceniliśmy, to co u podstaw zrobił dla tego miejsca. Niestety część gospodarcza ze względów bezpieczeństwa, musi być rozebrana. W to miejsce dobudowana będzie nowa część, a w niej prywatna łazienka, spiżarnia, pomieszczenie gospodarcze i największa ekstrawagancja - 50 metrowa kuchnia. To będzie centralne miejsce domu, z dużą, oszkloną ścianą od strony ogrodu. Chcemy tak jak Ojciec nieustająco cieszyć się widokiem, który teraz kontemplujemy siadając przed domem, rano z kubkiem kawy, wieczorem - różnie:). Strych, obok bardzo zdrowych krokwi i dużych okien, kryje w sobie starą wędzarnię, która niestety nie będzie pełnić już swojej dawnej roli, będzie za to pięknie zdobić tzw. „męską część” domu. Na strychu powstaną też dwa proste pokoje dla gości. W odnowionym i dobudowanym budynku wykorzystane będą stare cegły, drewno z rozbiórki dachu części gospodarczej. Niestety zbyt zniszczona jest drewniana podłoga w niektórych pokojach i niektóre ościeżnice, nie wiadomo też czy uda się odzyskać starą dachówkę (karpiówka). Nie mniej założenie jest takie, żeby nie wyrzucać niczego co może być jeszcze wykorzystane. Podobnie chcielibyśmy zachować charakter prostego wiejskiego domu, który wprost „wchodzi" w ogród. Chcemy zachować jego bryłę, wtopić się w krajobraz, wykorzystać maksymalnie to co tu zastaliśmy.

