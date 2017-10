Piwnica jest przerabiana na pomieszczenia mieszkalne. Planowane jest obniżenie posadzki we wszystkich pomieszczeniach by były wyższe. Obecne jest 210-215cm wysokości a będzie 230cm. Korytarz zostanie odświeżony oraz zostanie wykuta ścianka pod schodami zewnętrznymi mała wnęka na szafkę na buty i wieszaki. Schody betonowe zostaną zastąpione schodami drewnianymi z szafkami pod nimi. Drzwi wejściowe zostaną wymienione oraz okna zostaną wymienione na nowe. Pokój1 – poza obniżeniem posadzki wystarczy pomalować. Pokój2 "Szaflandia" - do usunięcia stara rura kanalizacyjna oraz obniżenie kawałka podłogi gdzie owe rury biegły i pomalować. Suszarnia - pomieszczenie przerabiane zostaje na kuchnie. Podciągnięcie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji gazowej. W pomieszczeniu tym zostanie wykuty nowy otwór na zewnątrz budynku do nowej kanalizacji oraz świeżo położonych nowych rur instalacji wodnej. Ściana między WC, łazienką i kuchnią zostanie zburzona. Z WC, łazienki i części kuchni powstanie mała sypialnia. Niestety jest tu komin wentylacyjny który musi zostać zabierając cenne miejsce. Pozostała część kuchni jest przerabiana na łazienkę. Przeniesienie pomieszczeń było konieczne ze względu uniknięcia sytuacji by z pokoju wchodziło się do łazienki lub kuchni lub z kuchni do łazienki. Najmniej uciążliwym rozwiązaniem jest wchodzenie z kuchni do pokoju/sypialni. Jedynym pomieszczeniem jakie nie będzie remontowane jest kotłownia. W domu zostanie poprowadzona zupełnie nowa instalacja gazowa a stara instalacja wodna (metalowe rury) zostanie zastąpiona nową (rury plastikowe). Ogrzewanie również będzie nowe z osobnego pieca gazowego. Cały remont ma na celu zrobienie z domu jednorodzinnego 2 osobne mieszkania z podlicznikami.