Willa jest budynkiem z przełomu lat 50/60. Oryginalny budynek zaprojektowany był jako dom wielopokoleniowy, z dwoma niezależnymi mieszkaniami dostępnymi ze wspólnej klatki schodowej. Mieszkanie NR 1 (parter) oraz piwnica budynku pozostały bez zmian. Remont i przebudowa budynku ingerują głównie w przestrzeń mieszkania NR 2(piętro). Celem przebudowy jest powiększenie jego przestrzeni użytkowej, użytkowość poddasza, wygodne skomunikowanie z ogrodem. Celem wspólnym mieszkańców jest kompleksowa renowacja wyglądu zewnętrznego willi i zastąpienie nieestetycznych rolet na elewacji inną formą przesłon. W obrysie istniejącej klatki schodowej odwrócono pierwszy bieg schodów, by zyskać wygodne wejście dla obu mieszkań. Aby było to możliwe, konieczne były nowe przebicia w murach istniejących - wprowadzono więc podciągi z belek stalowych. Do willi dodano nową część z prawej strony budynku. W nowej części wprowadzono dodatkowe owalne schody, które dały wygodne połączenie salonu mieszkania na piętrze z nowo projektowaną biblioteką i tarasem parteru. Przed przebudową mieszkanie NR2 miało 71m2 i posiadało nieużytkowe poddasze, po przebudowie jego powierzchnia zwiększy się do 211m2. W projekcie zmieniono nieużytkowe poddasze w część mieszkalną z wyjściami na taras. Dach istniejącego budynku podwyższono o ok 80cm, zaprojektowano wymianę istniejącego poszycia z dachówki na blachę na rąbek stojący. Konieczne było przeprojektowanie i wymiana istniejącej konstrukcji dachowej. W nowym dachu wprowadzono kafry z dachem płaskim, dzięki którym pokoje poddasza mają płaski sufit. Elewacje po przebudowie zachowają willowy charakter pierwszego budynku. Zaplanowano wymianę istniejącej stolarki na ślusarkę aluminiową, a przesłony zewnętrzne stanowić będą aluminiowe żaluzje fasadowe.