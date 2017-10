Budynek należy dostosować do potrzeb czteroosobowej rodziny poprzez gruntowną modernizację, zachowując charakter podmiejskiej zabudowy. Przebudowa obejmować będzie wyburzenie wykusza frontowego i tylnego, co wymusza zasypanie piwnicy lub zmianę układu komunikacyjnego. Układ ścian wewnętrznych parteru nie ulegnie zmianie, zmianie ulegnie funkcja pomieszczeń, jak i układ komunikacji wewnętrznej. Budynek istniejący nadbudować poprzez wyrównanie poziomu kalenicy z lewą połówką bliźniaka, pozwoli to na adaptację poddasza. Zakładając powierzchnie ca. 90 mkw., możemy bazując na aktualnym obrysie budynku, zaprojektować budynek typu “stodoła”.