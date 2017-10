Termomodernizacja budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.

Już dwa lata wcześniej dopytywałam Waszego Pana Redaktora, czy w ogóle możliwe jest dzisiaj docieplenie ścian budynku, który już był ocieplany w roku 2000. Pan Radosław Murat dość szybko udzielił mi kilku rad w sprawie. Mogłam dzięki tym znakomitym i darmowym radom wykonać inwentaryzację elewacji bliźniaka. A następnie mogłam przekazać rady Pana Murata i moją inwentaryzację Pani Architektce.

Inwestycja dotyczy połowy domku w osiedlu takich samych i podobnych domków projektowanych przez Architektów (Państwo Piechotkowie) w roku 1957. Osiedle budowane było przez pracowników komuszej firmy budowlanej i ich rodziny już po godzinach pracy w firmie. Wszyscy bardzo chcieli mieszkać w swoich domkach, bardzo się starali i już po 4 latach budowania pierwsi zamieszkali. Akurat w tym czasie była odgruzowywana Warszawa i część cegieł z odgruzowania została zakupiona i wbudowana w to osiedle na krańcu Bielan w Warszawie. Teraz to osiedle jest całkiem blisko ratusza bielańskiego. Architekci też zamieszkali w jednej połówce domku.

Problemem dla osiedla jest znalezienie dobrego wykonawcy robót budowlanych. Troje sąsiadów, którzy wykonali renowację ścian fundamentowych swoich domków, nie dało mi telefonów wykonawców budowlanych, ponieważ nie byli zadowoleni z ich pracy. Wykonawcy instalacji sanitarnych i elektrycznych są dobrzy, ale to dla naszych wilgotnych ścian fundamentowych najważniejsi są budowlańcy. Jestem umówiona na wiosnę w przyszłym roku z wykonawcą, do którego mam zaufanie. Widziałam go w działaniu przy budowie domku mojej córki. Prace będą wykonywane etapami z powodów finansowych. Sam projekt jest również zaakceptowany przez syna Państwa Piechotków, Pana Architekta Michała Piechotkę.