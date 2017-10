Chciałabym zgłosić projekt przebudowy łazienki. Tak naprawdę pracy jest o wiele więcej, bo trzeba zrobić również całe ogrzewanie mieszkania i remont, ale skupiłam się na łazience. Dlaczego? Bo ten projekt nie jest dla mnie. Jest dla osób, które przez 20 lat nie miały łazienki. Dla ludzi, którzy całe życie uczciwie pracują, są małżeństwem, mają 2 dzieci, a nie stać ich, żeby żyć po ludzku. Są za starzy na "mieszkanie dla młodych", zarabiają za dużo, żeby dostać jakikolwiek zasiłek, ale za mało, żeby dostać większy kredyt. Nie są samotnymi rodzicami i nie mają małych dzieci, albo mają ich za mało, żeby dostać 500+. Niedawno wzięli kredyt na 20 lat i kupili mieszkanie. W końcu z łazienką! Ale nie mają już za co jej wyremontować. Jednak nie narzekają i cieszą się tym co mają. Łazienka ma być powiększona kosztem kawałka kuchni i spiżarni. Do zrobienia jest wszystko: instalacje, wymiana armatury, zrobienie ogrzewania, wymiana drzwi, położenie płytek, nowych rur, odpływów, tynki, malowanie. Projekt jest taki trochę ogólny, bo na tym etapie ciężko powiedzieć jakie mogą być problemy z remontem i czy da się ustawić coś podobnego. Łazienka ma wymiary: szerokość: 153 cm, długość: 330 cm.