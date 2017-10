Remont mieszkania przy ul. Danusi w Gdańsku Wrzeszczu rozpoczął się jesienią 2015 roku. Mieszkanie 170 m2 w kamienicy. Od początku planowany był remont generalny. Zaczęliśmy od usunięcia ścianek działowych, usunięcia podłogi, wywiezienia gruzu z przestrzeni między drewnianymi legarami, skucia tynków i uporządkowania przestrzeni. Kolejnym etapem było wysypanie nowego wypełnienia między legarami oraz wypoziomowanie całej podłogi płytami OSB. W międzyczasie została rozprowadzona nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja grzewcza oraz elektryczna. Prawie 100-letnie grzejniki zostały oddane do piaskowania i renowacji, aby można było je zachować. W związku z koniecznością przeniesienia otworu drzwiowego w ścianie nośnej został przygotowany projekt do pozwolenia na budowę i wg projektu została wstawiona stalowa belka w miejscu stworzenia nowego przejścia w ścianie nośnej. Ściana nośna wykonana jest z cegły która została odsłonięta, oczyszczona i wyeksponowana w przestrzeni korytarza. Proces tworzenia nowego układu funkcjonalnego dostosowane do potrzeb 4-osobowej rodziny trwał 3 miesiące. Bardzo trudna struktura mieszkania i 2 ściany nośne biegnące przez środek mieszkania nie ułatwiły sprawy. Zostały stworzone 2 nowe łazienki w tym jedna jako pokój kąpielowy dostępny z sypialni. W miejscu dawnej mniejszej łazienki i kuchni została stworzona cała otwarta przestrzeń z kuchnią i jadalnią. Mieszkanie ma bardzo nietypowy układ, bo z klatki schodowej od razu wchodzi się do otwartej kuchni. Obecnie mieszkanie jest w trakcie ostatnich prac wykończeniowych i niebawem będzie je można pokazać w całej okazałości. Mieszkanie w stylu paryskim, z elementami nowoczesnymi i industrialnymi. Tu znajdują się wizualizacje projektu: https://amsokolowska.pl/portfolio-item/mieszkanie-w-kamienicy/