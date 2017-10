Miejsce: bliźniak o powierzchni 150 m2 w centrum małego miasta. Cel: wykończenie i przystosowanie dla potrzeb czteroosobowej rodziny z małymi dziećmi. Planowane prace: powiększenie łazienki na dole, w miejscu gabinetu urządzenie pokoju zabaw dla dzieci, wykończenie wnętrz tak, by parter stanowił wygodne i funkcjonalne centrum rodzinnego życia. Zaplanowanie ogrzewania podłogowego w łazienkach, kuchni i wiatrołapie, plan instalacji elektrycznej i oświetlenia. Wkomponowanie we wnętrze podłogi we wzór jodełki francuskiej, wzorzystych tapet, metalowo szklanych drzwi i starej, 60-letniej komody, pamiątki rodzinnej. Ma być kolorowo, przytulnie, ponadczasowo.