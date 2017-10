Remont Roku 2017 - 16347

Jedna łazienka to za mało dla czterech domowników :) Ze starej komórki na poddaszu starego, przedwojennego domu postanowiliśmy zrobić drugą, mniejszą łazienkę. Prace wykonane do tej pory to: zerwanie starej podłogi i wykonanie nowej z płyt OSB, wstawienie okna dachowego i docieplenie skosów wełną. Do zrobienia pozostało: wykonanie instalacji wodnej i elektrycznej, zamurowanie starego wejścia do komórki i wykonanie nowego w innym miejscu (tak aby każdy z domowników miał dostęp do łazienki), zapłytowanie ścian, położenie płytek ceramicznych na podłodze i ścianach, zabudowanie wanny pod skosem, wstawienie drzwi, malowanie, montaż WC i umywalki. Chociaż łazienka będzie niewielka, to na pewno poprawi nam jakość życia. W końcu nie trzeba będzie czekać aż córka (nastolatka) po godzinie przebywania w łazience łaskawie otworzy nam drzwi ;)