Mieszkanie kupiliśmy w stanie "można się wprowadzać i mieszkać". Prawda. Tylko że nie jest to do końca nasza wizja wspólnego, własnego, jedynego mieszkania... Przez ponad 1,5 roku zbieraliśmy fundusze na remont i na koniec tego roku będziemy cieszyć się wspaniałym NASZYM mieszkankiem :-) Od początku zakochaliśmy się w widokach z okna - z jednej strony na las Stary Gaj, a z drugiej panorama Lublina z widocznym Starym Miastem. Widok przepiękny, niczym niezakłócony, bo mieszkanie jest na 7., przedostatnim piętrze. Każdemu znajomemu, który po raz pierwszy wchodzi do naszego mieszkania, od razu pokazujemy ten piękny widok. I właśnie ten widok chcemy podkreślić przez odtworzenie panoramy Starego Miasta na korytarzu. Podłogi w pokojach wycyklinowaliśmy kilka miesięcy po przeprowadzce. Teraz chcemy zająć się kuchnią, łazienkami, małym pokojem, korytarzem (i balkonem na rozgrzewkę). Planujemy wyburzyć ściankę i połączyć WC z łazienką, dodać umywalkę (której nie ma), przenieść miskę ustępową, wymienić grzejnik, zrobić prysznic zamiast wanny. W kuchni zupełnie przearanżujemy przestrzeń, przeniesiemy kuchenkę (gazową) na inną ścianę, "zdejmiemy" lodówkę z okna na widoku, wymienimy całe meble, zrobimy porządek z łuszczącą się farbą na suficie. Wszędzie skujemy glazurę, zmienimy podłogi, wygładzimy ściany, pomalujemy, zmienimy punkty świetlne i elektryczne, wymienimy drzwi, ale przede wszystkim... ZROBIMY TO MIESZKANIE ZUPEŁNIE NASZYM... nie czyimś, ale NASZYM.