Pomysł na przebudowę tego starego domu mieliśmy już dawno, nie wiedzieliśmy tylko jak. Początkowo chcieliśmy wykorzystać poddasze, ale po rozmowie z architektem doszliśmy do wniosku, że to, czego potrzebujemy, to nowa część. W zabytkowej części znajdują się sypialnie, w nowej będą obszerny salon na pełną wysokość budynku i mały gabinet. Bryły nawiązują do istniejącej zabudowy i nie przedrzeźniają jej. Materiały nawiązują do tych występujących już w okolicy. Nowa część domu będzie w standardzie pasywnym, stara zaizolowana najlepiej, jak można. Średnie zapotrzebowanie na energię do ogrzania EU co to 38 kWh/(m2*rok), jak policzył projektant. Mamy nadzieję w przyszłym roku zakończyć pracę. Projekt: MIDI Pracownia Architektoniczna