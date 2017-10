Dla bardzo miłych ludzi z Mysłowic zaprojektowaliśmy rozbudowę i redesign elewacji ich domu rodzinnego. Projekt jest już w urzędzie i czeka na pozwolenie na budowę. Głównym założeniem projektu było przywrócenie tożsamości poprzez użycie cegły i wpisanie przez to obiektu w istniejący kontekst kamienic, jakie znajdują się w centrum Mysłowic. Dzięki prostym zabiegom obiekt zaczyna tworzyć z otoczeniem jeden spójny, miejski organizm. Sam dom rozszerzyliśmy o nadbudowę tarasu i dwa balkony z tyłu domu wychodzące na ogród. Projekt polegał na zaprojektowaniu dwóch elementów do istniejącego domu w zabudowie bliźniaczej. Pierwszy to dwa tarasy zadaszone od strony ogrodu i ściana z cegły oddzielająca inwestorów od sąsiada. Drugi to nadbudowa i przeprojektowanie części wejściowej do budynku. Przeprojektowaliśmy również zagospodarowanie podwórka i oświetlenie. Te dwa proste, ale przemyślane elementy zupełnie odmieniły ten obiekt, ale w sposób wyważony i spokojny. Nie dominują nad nim, ale tworzą spójną całość i harmonię.