6 powodów aby rozpocząć metamorfozę kuchni.

1. Zacznijmy może od tego, że nasza kuchnia kiedyś była BIAŁA! Dziś jest hmm beżowa? Ecru? Tak, lakierowane fronty z czasem zmieniły kolor. Nikt nam nie potrafi powiedzieć dlaczego, a gwarancja oczywiście już dawno się skończyła.

2. Nasza kuchnia według planu mieszkania była prawie dwa razy większa. Gdy się wprowadzaliśmy, stwierdziliśmy, że taka duża nie jest nam potrzebna, nie mieliśmy aż tyle sprzętów, żeby się nie pomieścić, a teraz brakuje nam miejsca do przechowywania! Szafek jest stanowczo za mało, a niektóre z nich są totalnie niepraktyczne.

3. Srebrne uchwyty wydawały mi się takie super, niesamowicie stylowe, och i ach! A to właśnie chyba je znienawidziłam jako pierwsze. Są okropnie niewygodne, trzeba je zawsze dobrze złapać, bo czasami niestety można zrobić sobie nimi krzywdę są tak ostro zakończone.

4. Gdy urządzaliśmy nasze mieszkanie, okropnie nie podobały nam się płytki na ścianie w kuchni między górnymi a dolnymi szafkami. Dlatego zdecydowaliśmy się na szkło, a za nim na grafikę. Aż tu nagle, któregoś dnia usłyszeliśmy TRZASK! Szkło pękło, podobno przeze mnie, a właściwie przez moje gotowanie :) Że niby uderzyłam, nie zauważyłam i tak dalej... :)

5. Jedną z ważniejszych rzeczy, jakich nam brakuje, jest brak takiego normalnego, pełnowymiarowego stołu, przy którym można usiąść i zjeść czy porozmawiać.

6. Natomiast tą najważniejszą rzeczą, która zmusza nas do większych zmian w kuchni, są... odchodzące, łamiące się, aktualnie przyczepione za pomocą zszywacza tapicerskiego FRONTY! Czyli oprócz tego, że zmieniły swój kolor, to jeszcze się odkleiły... to ostatecznie nas zmusza do tego, aby tę metamorfozę przeprowadzić :)