Mam po dziadku stary dom drewniany obudowany pustakiem. Ogrzewanie z pieca kaflowego na węgiel. Stare okna, zero ocieplenia, podłoga drewniana nad gołą ziemia. Fundamenty zagłębione tylko na 50 cm (nieocieplone). Planuje wylać nowe fundamenty oraz je ocieplić. Powiększyć dom o ok. 30 m2 parteru i dodatkowo zrobić poddasze użytkowe z oknami VELUX. Obudować dom nowymi ścianami z drewna (metodą szkieletową), ocieplić cały dom wełną + styropianem, wymienić i podnieść dach, żeby na górze zrobić dodatkowe biuro, łazienkę i dwie sypialnie. Postawić nowy komin. Założyć piec dwufunkcyjny, kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe. Dach ocieplić pianą PUR. Duży taras (ok. 30 m2), nowe podłączenia wody, kanalizacji, energii oraz doprowadzić gaz. Ocieplić i wylać podłogi.