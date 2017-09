Po remoncie została jeszcze do zrobienia jedna cała ściana w pokoju dziecka. Franek ma dopiero 17 miesięcy więc śpi z nami, ale trzeba kończyć jego pokój, ponieważ szybko rośnie i niedługo na pewnozapragnie własnych czterech kątów :) Zapewne pokój byłby zrobiony wraz z zakończeniem pozostałych części mieszkania, ale nie byliśmy zgodni co do tego, jak ściana ma ostatecznie wyglądać. Najpierw w planach było wytapetowanie jej ładną tapetą papierową, która czeka na oddanie w tej chwili, a teraz plan prac jest taki, żeby tę ścianę jednak w ciekawy sposób pomalować, wykorzystując wzory dziecięce, niestandardowo np: pasy białe z czarnymi chmurami lub chmurki na niebieskim tle. Na pewno jest planowane pół sciany w farbie kredowej, żeby bez strachu synek mógł po niej pisać kredą i malować. Nie mogę się doczekać efektu końcowego.