Postanowiliśmy wykorzystać dostępne nam środki oraz wziąć kredyt, by przywrócić do życia poniemiecki dom. Spędzamy w nim większość czasu, by nadać mu dawną świetność oraz zadbać o komfort życia wprowadzając kanalizację, hydraulikę i elektrykę. Aby znacząco obniżyć koszty większość prac wykonujemy we dwójkę. Dom jest w połowie podpiwniczony, więc została nam połowa podłóg do ocieplenia, pod którymi jeszcze niedawno była tylko ziemia. Skuwamy też wszystkie tynki żeby poprawić środowisko wewnętrzne. Ratujemy jednak jak najwięcej drewnianych podłóg oraz świetnych cegieł. Ważnym elementem była również wymiana okien, co pozwoliło zmniejszyć straty cieplne. W piwnicy czeka już szary styropian, żeby na wiosnę termomodernizacja stała się kompletna. Poza tym kupiliśmy pompę ciepła, która wykorzystuje energię z powietrza do grzania wody oraz piec na ekogroszek. Niestety, nie udało nam się skorzystać z dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła. Okazało się też, że taniej wyniesie nas postawienie nowego komina, niż frezowanie starego. Ostatni czas to więc głównie zadbanie o to, by w naszym domu było ciepło. Szczęśliwie mamy już też dach! Dzięki temu zimę spędzimy pod znakiem kładzenia elektryki, nowych tynków, renowacji uratowanych mebli i drzwi. Jak tylko zejdą śniegi, bierzemy się za piękną stolarkę zewnętrzną. Ogród, mimo wielu karczowań, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Ogrom zadań jeszcze przed nami, ale jesteśmy cierpliwi, a nasi pracodawcy wyrozumiali. Najbardziej nie możemy się doczekać pierwszego rozpalenia kominka.