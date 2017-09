Poddasze w stanie surowym. Wymienione na nowe zostały całkowicie krokwie, podciągi, jętki, słupy. Zrobione zostały również 3 okna dachowe, rozciągnięta elektryka. W tej chwili zakładane jest ocieplenie, którym jest SUPERMATA ISOVER lambda 0,33. Kolejną pracą będzie zakładanie płyt OSB, oraz podział przestrzeni na pomieszczenia - 3 malutkie pokoje, kuchnię z salonem i łazienkę. W międzyczasie zrobienie podłogi, hydrauliki. Rozmieszczenie niestety nie jest takie jakie byśmy chcieli, a to za sprawą 3 kominów. Czeka nas również wymiana 2 okien szczytowych. Pozostała część remontu to oczywiście aranżacja - niestety na tą chwilę nie wiemy na co wystarczą nam nasze środki finansowe.