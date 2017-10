Od jakiegoś czasu jestem zainteresowana przeprowadzeniem remontu pomieszczeń we własnym domu. Nie jest to łatwe, ponieważ sytuacja finansowa jest dość trudna, a jak wiadomo sprawy tego typu są dość kosztowne. Bardzo bym chciała przeprowadzić remont wszystkich pomieszczeń, a zwłaszcza tych, które w przeciągu 14 lat, kiedy to zakończyła się budowa i wprowadziłam się, zostały nieco uszkodzone i bardzo popękane. Od roku 2003 nie zostały praktycznie ani razu odnawiane ściany mojego budynku, a mimo to mieszka się w nim przyjemnie. Myślę, że w końcu da się to kiedyś zrealizować. Wierzę w to, że mój budynek będzie jeszcze lepszy niż to było do chwili obecnej.

Mój plan remontu wygląda tak:

1/ SYPIALNIA - całkowita odnowa ścian, ponieważ pod wpływem wstrząsów, które docierają od pobliskiej ulicy jest bardzo popękana;

2/ SALON WRAZ Z KUCHNIĄ - odnowa i pomalowanie ścian;

3/ POKÓJ - pomalowanie ścian;

4/ ŁAZIENKA - odnowa pomieszczenia;

5/ PODDASZE - całkowita odnowa pomieszczenia wraz z ociepleniem ścian i ich pomalowaniem;

6/ GARAŻ - całkowita odnowa pomieszczenia;

7/ POZOSTAŁE POMIESZCZENIA - odnowa i pomalowanie ścian