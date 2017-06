Moje poddasze to ok 75 m2. Pierwotnie składało się z trzech sypialni i łazienki. Mój plan to stworzenie odrębnego mieszkania dla mnie i mojej córeczki. Planuje "wyczarować" dwie sypialnie, łazienkę i kuchnie otwartą na salonik. Wszystkie prace będą wykonywane przeze mnie z pomocą rodziny i przyjaciół (niektóre prace wykończeniowe będziemy robić pierwszy raz w życiu :)). Chcę pokazać, że jak się chce to wiele rzeczy można zrobić samemu niewielkim nakładem finansowym. Zdaje sobie natomiast sprawę, jak wiele pracy będę musiała w to włożyć. Nie mam wielkich funduszy, pomimo tego chcę stworzyć dom moich marzeń, a nie taki na jaki mnie stać. Instalacje wod-kan i c.o to jedyne prace, które oddam w ręce profesjonalistów :). Moje mieszkanie będzie funkcjonalne, ekonomiczne, energooszczędne, dobrze zagospodarowane, ale przy tym musi odzwierciedlać mój obraz wymarzonego domu. Zależy mi, aby każdy metr był zagospodarowany mądrze oraz wykorzystać każda wolną przestrzeń na pawlacze, schowki, bo tego zawsze mi brakuje. Kosztem przestrzeni, ale chcę mieć niewielkie pomieszczenie gospodarcze z pralką. Poddasze jest z jednym spadem. W najniższym miejscu ma 1,20 m, w najwyższym ok 3 m. Nie będę obniżać sufitów. Mój dom będzie w stylu rustykalnym, cottage z nutką Skandynawii. Sufity będą w białym drewnie. Przestrzeń służyła do tej pory jako przechowalnia wszystkiego :). Po odsprzątaniu musiałam wyburzyć ściany, ściągnąć stare regipsy i wymienić wełnę na dachu, która była źle położona przez co dach się pocił. Kilka lat temu zamieszkały też w niej kuny. Nie ma ich już dawno, ale wełna nadawała się do wyrzucenia. Zależy mi na dobrej izolacji, więc położę 15cm wełny i 10 cm w drugą stronę. Stan na chwilę obecną to stan surowy zamknięty bez instalacji zatem wszystkie etapy budowlane do stanu zamieszkania przede mną.