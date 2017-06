Wraz z mężem jesteśmy w trakcie remontu domu po babci, która już od jakiegoś czasu tam nie mieszka... Siłą rzeczy zrobiła się tam niezła przechowalnia rzeczy pod tytułem "przyda się". Postanowiliśmy nieco zmienić wnętrze. Zastaliśmy tam dwa pokoje, kuchnię ze spiżarnią oraz łazienkę i wiatrołap. Pomieszczenia były małe i ciemne. Domek ma powierzchnię około 60 m2. Pierwsza myśl to "troszeczkę unowocześnić wnętrze, ale raczej mało inwazyjnie", a potem się zaczęło... Pomysł wyburzenia dwóch ścian pojawił się nagle i równie szybko postanowiliśmy go zrealizować. Dzięki temu połączyliśmy lekko schowaną kuchnię z pokojem, który będzie pełnił rolę pokoju dziennego. Marzenie o posiadaniu tarasu spowodowało wymianę okna w kuchni na duże szklane drzwi. Wymiany wymaga cała elektryka, drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne. Oczywiście nie mogło się obejść bez obniżenia sufitów w części kuchennej oraz przedpokoju. Nawet udało nam się skonstruować filarek - to taki wypadek przy pracy, ale czasami nie da się wszystkiego zaplanować. Pomysłów wciąż nam nie brakuje... chociaż mąż powoli zaczyna się ich bać, szczególnie, że postanowił sam własnymi siłami wykonać wszystkie prace. Na szczęście możemy liczyć na wsparcie duchowe i fizyczne naszych najlepszych przyjaciół.