Mieszkanie z 1962 roku, elektryka, okna, tynki - wszystko pamięta stare, dobre czasy... Nawet piec kaflowy stał tu jeszcze rok temu. Instalacja wod-kan. oraz grzewcza już została wymieniona. Teraz przyszedł czas na zmiany bardziej zewnętrzne. Zaczniemy od wizytówki mieszkania - przedpokoju. Skujemy ściankę i pawlacz, stare kafle, zerwiemy boazerię, wymienimy elektrykę. W planach do remontu również łazienka, toaleta oraz kuchnia - tu nie zdążyłam jednak jeszcze narysować w projekcie zabudowy meblowej. Będzie do sufitu, tak, żeby wszystko, co niezbędne i potrzebne miało swoje miejsce. Prosta i elegancka.