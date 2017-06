O zakupie domu z lat 50-tych i jego gruntownej przebudowie zdecydowała wykonana w przeciągu jednego dnia koncepcja, która wykazała, że dom można przebudować w taki sposób, aby wykorzystać pomieszczenia piwnicy i zamienić ją na część mieszkalną dom. Było to możliwe dzięki położeniu domu na działce ze spadkiem terenu (ok 1,5 m różnicy wysokości). Dom miał wbudowany garaż w piwnicy z drugim wjazdem od strony zachodniej. Postanowiliśmy, że chcemy w miejscu garażu urządzić kuchnię. Zaplanowaliśmy wyburzyć część stropu tak aby w otwartej przestrzeni powstała jadalnia z wyjściem na obszerny zagłębiony poniżej poziomu terenu taras. Położenie tarasu poniżej poziomu gruntu ma jeszcze jedną zaletę, pozwala na poczucie intymności na działce z dwóch stron otoczonej przez drogi publiczne. Piętro domu zajmuje salon z gabinetem i główne wejście do budynku oraz gabinet, na 2-gim piętrze zlokalizowano prywatne pomieszania (sypialnia, pokoje dzieci i główną łazienkę). Dom został już w części zrealizowany, trwają prace związane z wykończeniem wnętrza oraz terenu wokół domu tj. taras, podjazd, ogrodzenie itp. Przebudowa objęła m.in. przebudowę i termomodernizację elewacji w części wykonanej z desek z modrzewia syberyjskiego. Konieczne okazało się zamurowanie wszystkich starych okien i wybicie nowych w części znacznie większych otworów (stare nie pokrywały się z nowym rozkładem wnętrz).