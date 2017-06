Jesteśmy w trakcie wykańczania korytarza na poddaszu. Jest on o tyle ciekawy, że zamiast okien dachowych, umieściliśmy zwykłe okna w ścianie kolankowej. Bardzo spodobał mi się ten pomysł, wyszło to także taniej niż obróbka okien dachowych. Nazywamy je oknami strzelniczymi, bo trzeba się położyć, żeby przez nie spojrzeć. Dom ma szkielet drewniany, dlatego pozostawiliśmy niektóre belki konstrukcyjne. Na podłodze planujemy położyć panele, a ściany gdzie znajdują się wejścia do pokoi będą pomalowane na kolor szary. Zakupiliśmy już kinkiety gipsowe, które również będą pomalowane ta samą farbą. Mimo skosu korytarz jest szeroki i wygodny w komunikacji, świetny do gry w kręgle :)