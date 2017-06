Nasz dom już zaczął "nabierać rumieńców", ale na razie od środka :). Zimą mieszka się raczej w środku i wygląd zewnętrzny budynku przeszkadza jakby mniej, choć to pewnie pozorna myśl. Nie chodzi przecież tylko i wyłącznie o wygląd, ale również (jak nie przede wszystkim) o dobrą izolację. Wygląd to jedno, strata ciepła drugie. No i mamy wiosnę, a właściwie jednonogie jesienne lato. Aż chce się korzystać z możliwości pogodowo-ogrodowych - no i się korzysta :). Ta część roku jest niejako nagrodą za tą poprzednią (chyba, że sentyment ukierunkowany jest odwrotnie). Wszystko byłoby przednie gdyby nie to "zewnętrze". Z jednej strony lekko szpeci, z drugiej zaś przypomina o ogrzewaniu, które nastąpi. Dlatego chcielibyśmy w końcu załagodzić ten dysonans między porami roku uwydatniony tak dosadnie na nieistniejącej elewacji naszego domu. Czy jest to możliwe? Czy po nocy nadejdzie dzień jak po lecie zima?