Podstawowym założeniem projektu było wprowadzenie jak największej ilości światła do stosunkowo ciemnych wnętrz oraz stworzenie wrażenia przestronności i ciągłości przestrzeni. Efekt rozprowadzania światła dziennego zapewniają zastosowane w kilku miejscach duże lustrzane tafle, które dodatkowo powiększają optycznie pomieszczenia. W obrębie korytarza zastosowano wysokie drzwi ze szkła mlecznego, które pomagają wprowadzić światło dzienne do centralnie usytuowanej łazienki. Poza łazienkami, podłogi zostały w całości wykończone jasnym parkietem o ponadczasowej teksturze francuskiej jodełki, co nadaje im unikatowy charakter. Jednym z większych wyzwań w projektowanym mieszkaniu było połączenie licznych funkcji w niewielkim salonie. Część wypoczynkowa, jadalniana i kuchenna zajmują wspólną przestrzeń, którą zorganizowano tworząc dwa ciągi zabudowy. Jeden z nich, wykończony ciemnym drewnem, ukrywa zamontowany klimatyzator zapewniając jednocześnie dodatkową przestrzeń magazynową. Zlokalizowana po przeciwnej stronie salonu, zabudowa kuchenna wykończona została białymi, gładkimi frontami. Intencją było uniknięcie eksponowania kuchni. Wnękę w części kuchennej wyłożono ciemnym kamieniem tak, aby ukryć mieszczący się w jej końcu telewizor, a w drewnianej zabudowie zaprojektowano wycięcie tworzące wygodną półkę na bibeloty. Odrębną część mieszkania stanowi sypialnia z łazienką i garderobą. W przejściu do tej części zastosowano jedyne w projekcie pełne drzwi – stanowiące kontynuacje drewnianej zabudowy w salonie i zapewniające niezbędnej gospodarzom prywatność. Z wygodnej sypialni dostępna jest prywatna łazienka wykończona kamieniem. Siłę proponowanej aranżacji stanowią szlachetne i trwałe materiały. Dzięki ich zastosowaniu stworzono ponadczasowe harmonijne wnętrze.