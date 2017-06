Zastane mieszkanie - niewielkie, doświetlone jednostronnie światłem wschodnim, tworzy schematyczne, ciasne wnętrza, kłopotliwe w aranżacji. Propozycja projektowa polega nie tylko na zmianie mało atrakcyjnego ich wizerunku, lecz na zaprojektowaniu wygodnej, przestrzeni, spełniającej konkretne oczekiwania, która ponadto oprze się próbie czasu i zmieniającym się stylistycznym modom. Przy tym, by uzyskać piękną i funkcjonalną całość istotny jest właściwy dobór elementów oraz sposób ich oddziaływania na projektowaną przestrzeń. Znalezienie odpowiedniej równowagi i harmonii, przy mnogości potrzeb użytkowych, utrudnione jest zwłaszcza na niewielkiej powierzchni. Wyzwaniem, które w tym przypadku znacząco podniesie komfort zamieszkiwania, staje się optyczne i użytkowe powiększenie przestrzeni małego mieszkania. Aby osiągnąć ten cel, koncepcja przebudowy i wyposażenia zakłada jedną, wspólną dla całego mieszkania zasadę - stałe wyposażenie apartamentu stanowi tło dla wartościowych pięknych i wyrazistych przedmiotów. Białe i lustrzane, odbijające światło płaszczyzny tworzą w tym projekcie passe-partout do eksponowania unikalnych pamiątek i atrakcyjnych mebli, podkreślając ich wyjątkowy charakter. Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzebę powiązania purystycznej estetyki z zamiłowaniem do klasycznych przedmiotów sztuki i designu. Kuchnia stała się sypialnią z garderobą, pokój z loggią - kuchnią z jadalnią. Powiększeniu i całkowitej przebudowie uległa również łazienka. Z połączenia dawnej sypialni z salonem powstała jednolicie oświetlona, wielofunkcyjna przestrzeń do życia. Płaszczyzny definiujące wnętrze mieszkania kształtują neutralną sceną dla wybranych akcentów.