W zasadzie powinniśmy wysłać nasze zgłoszenie do konkursu: remont remontu. Nasz remont, to pasmo nieporozumień. Na jesień 2015 r. trzymaliśmy w ręku gotowy projekt przebudowy PRL-skiej kostki z lat 60-tych. W 2016 r. w naszym domu pojawiły się nowe tynki, instalacje, na stropie wylewka styrobetonu, nadproża nad nowymi otworami okiennymi. Okazało się, że wszystkie te prace wykonane zostały nieprawidłowo, z 300m2 nowo nałożonych tynków, gładzi zostało 0 m2, z wylewki w spadku 4-14 cm, na powierzchni 100 m2 zostało 0 m2. Do pasma nieszczęść należy dorzucić zalanie domu, a tym samym w dużej części spalenie nowej instalacji elektrycznej. Tynki odparzyły się („fachowcy” nie usunęli farby kredowej, nie zagruntowali ścian). Braknie znaków, aby opisać liczbę budowlanych wpadek. Przetrwaliśmy tylko dzięki zaangażowanemu Architektowi RS+, który wykazał się profesjonalizmem, wiedzą i wsparciem, rzucając w naszą stronę koło ratunkowe. W maju 2017 r. nasz remont w zasadzie ruszył niemal od przysłowiowego "zera". Prace rozpoczęliśmy z "Czarodziejem". Godzina zero, to czyszczenie ścian z kredy. W ruch poszła "żyrafa", która przez tydzień nie dość, że czyściła ściany ze starych farb to jeszcze charakteryzowała wykonawcę na bałwanka, bowiem pył kredowy pokrywał każdy centymetr jego ciała. Remont, obejmuje, min: nowe gładzie, instalację elektryczną, gazową, C.O, wentylację (rekuperacja), nową stolarkę okienną wraz z poszerzeniem otworów, pogłębienie piwnic, ocieplenie itd. Dom nie jest duży jak na 5 osobową rodzinę. Na parterze będą mieścić się 3 pokoje, które postanowiliśmy urządzić tematycznie: sypialnia rodziców, sypialnia dzieci, pokój dzienny oraz kuchnia i łazienka. Na poziomie „-1”: pokój zabaw dla dzieci, pokój do pracy z biblioteczką, „graciarnia”, spiżarka, oraz pralnia z kotłownią.