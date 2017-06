W mieszkaniu planujemy wyremontować... praktycznie wszystko :) Dotychczas ściany w każdym pokoju, przedpokoju i kuchni pokryte były tapetą (w niektórych nawet 3 razy). Dodatkowo różnego rodzaju okleinami pokryte były drzwi, ościeżnice i parapety. W łazience i WC ściany wyłożone były panelami, a na podłodze ułożona jest terakota. We wszystkich pokojach oraz kuchni na podłodze znaleźć można było jedną lub dwie warstwy wykładziny sztucznej podobnej do gumoleum, zaś sufity wyklejone zostały kasetonami piankowymi. Na początek w ramach remontu zaplanowano intensywne zrywanie tapet (a także stronic Gazety Stołecznej spod tapet) oraz szorowanie ścian i sufitów. Kolejnym krokiem będzie zrywanie wszystkich warstw tworzywa sztucznego z podłóg. Gruba warstwa "miśka" pozostającego po oderwaniu tworzywa usuwana będzie przy pomocy szlifierki z nałożonymi szczotkami drucianymi. Po zakończeniu walki z podłogami będzie można przejść do wycięcia starych i zamontowania nowych ościeżnic wraz z drzwiami. Z racji tego konieczne będzie poszerzanie otworów na potrzeby futryn adekwatnych dla drzwi o szerokości 80 cm. Dodatkową czynnością będzie wycięcie oraz przesunięcie kawałka ściany będącego w zasadzie 6 cm warstwą żelbetu. Ma to na celu zmianę pozycji drzwi do pokoju, co uczyni go zdecydowanie bardziej ustawnym. Na ścianach oraz sufitach położona zostanie gładź gipsowa. Dodatkowo wymienione zostaną wszystkie parapety oraz doregulowane będą mechanizmy zamykania okien. Kolejnym etapem remontu będzie ułożenie klepki na podłogach w pokojach oraz glazury i terakoty w kuchni i łazienkach. Następnie zrealizowany zostanie projekt kuchni oraz wymiana wyposażenia pokoi. Dotychczas udało się oczyścić ściany i sufity, wymienić 3 z 5 futryn, wymienić parapety i położyć gładź na ściany i sufity.