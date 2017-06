Kapitalny remont domu jednorodzinnego 240 m2 typu "amerykanka". Przebudowa na dom dwurodzinny. (rodzice na dole/dzieci na górze). Zakres remontu do 10.2017 roku obejmuje: PARTER - całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, nowa instalacja gazowa, wymiana pieca węglowego CO na ogrzewanie gazowe dwoma piecami dwufunkcyjnymi, wymiana wszystkich okien, przebudowa garażu z kanałem na salon z kuchnią (zabudowa drzwi garażowych, dodatkowe okno z wyjściem na taras), całkowity remont łazienki, wylewka podłogowa we wszystkich pomieszczeniach, gładzie, nowa instalacja elektryczna, dodatkowe wejście od zewnątrz do kotłowni. Wejście w dotychczasowym miejscu do wiatrołapu, skąd wybite zostanie bezpośrednie wejście do salonu z kuchnią. PIĘTRO: nowa instalacja wod-kan, nowa instalacja elektryczna, wylewka podłogowa we wszystkich pomieszczeniach, prostowanie ścian płytami karton gips plus gładzie, salon w kształcie litery L przebudowany zostanie na salon połączony z kuchnią, wybicie dodatkowego okna w nowym pomieszczeniu kuchni, dotychczasowe pomieszczenie kuchni ze spiżarką przebudowane zostanie na dodatkowy pokój, całkowity remont łazienki, podwieszany sufit kuchnia i łazienka, zabudowanie dotychczasowych standardowych okien balkonowych na szerokie dwuskrzydłowe okna tarasowe. Wejście do domu przebudowane z dotychczasowego wysokiego tarasu. Ponadto do 10.2017 docieplony zostanie dach budynku. Do końca 05.2018 roku przeprowadzone zostanie całkowite ocieplenie budynku z pomalowaniem w kolorach przełamanej bieli i szarości.