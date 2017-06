Dom kupiłem po powrocie z Anglii. Położony wśród starych sosen był dobrym miejsce do mieszkania. Dom – zwykły „klocek” z lat siedemdziesiątych – nadawał się całkowicie do remontu. Przeciekający dach, widoczne zawilgocenia na ścianie, a przede wszystkim funkcjonalność i podział pomieszczeń wymagały wielu zmian. Obawiałem się, że sam nie podołam stworzeniu całkowitej koncepcji przebudowy domu. Znajomy polecił mi skorzystanie z usług znanego mu biura projektowego „Victor” z Łodzi. Po bardzo burzliwych i konstruktywnych rozmowach, podjąłem decyzję o dobudowaniu do istniejącego budynku niższej (parterowej) części, w której został umieszczony salon z moim wymarzonym kominkiem. Decyzja o rozbudowaniu „kostki” okazała się świetnym pomysłem, gdyż pozwoliło to na wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń z ciekawszym i wiele bardziej funkcjonalnym wnętrzem. Także odnowienie elewacji z użyciem nowoczesnych materiałów nadało budynkowi całkiem inny, bardzo ciekawy design. Ja jestem zadowolony.