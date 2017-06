Przerabiamy pokój na poddaszu. Kiedyś był to pokój mojego dziadka, a teraz robimy z niego pokój dla naszego synka Karola. Początek prac rozpoczęliśmy w połowie marca, krótko po drugich urodzinach synka. Ze względu na brak czasu, remont przebiega bardzo powoli. Wszystkie czynności związane z remontem wykonujemy sami z mężem. Podłoga jest w całości juz odnowiona. Ściany są zrobione z płyt kartonowo-gipsowych. Sufit przymocowany do głównych belek, podwieszany na stelażach. Do wykończenia zostaje wstawienie parapetu, gipsowanie w całości ścian oraz sufitu. Podłączenie prądu. Malowanie pokoju oraz położenie wykładziny na podłodze. Nastepnie wstawienie mebli i pokój dla naszego synka Karolka gotowy.