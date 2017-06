Projektowany obiekt to budynek usługowy, wolnostojący, powstały w wyniku wymiany substancji ścian zewnętrznych istniejącego budynku oraz jego nadbudowy i rozbudowy w części piwnic. Położenie budynku, jak i wielkość zabudowy nie ulegnie zmianie w stosunku do sytuacji obecnej. Główna kalenica budynku przebiega w kierunku północny zachód – południowy wschód. Budynek w całości podpiwniczony, trzy kondygnacyjny (jedna kondygnacja w kubaturze dachu). Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej – tak jak w istniejącym budynku. Nowy układ komunikacyjny - wjazd na działkę wraz z ciągiem pieszym wokół budynku - dostosowano do wymogów stawianych przez zapisy w obowiązującym MPZP „Kuźnice”. Miejsce do składowania odpadów stałych zlokalizowano wewnątrz budynku w odrębnym, zamykanym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, które znajduje się przy zewnętrznym wejściu na poziom piwnic, przeznaczonym dla pracowników oraz dostaw towarów.