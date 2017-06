Chciałabym wyremontować moje mieszkanie na poddaszu. Jest wiele do zrobienia podłogi, ściany, łazienka, którą trzeba zrobić całą, czyli kafelki, hydraulika. Jest również poddasze, ale to trzeba zrobić od podstaw. Razem z mężem i córką chcielibyśmy mieszkać lepiej. Mieszkanko jest małe, bo 30 m2. Moim marzeniem są podłogi, bo są tylko płyty i na to wykładzina. Ogrzewanie to piec kaflowy, a bardzo chciałabym mieć piec z płaszczem wodnym i ogrzewać każde pomieszczenie. W zimie jest zimno, bo nie ma ocieplenia i jest szron na ścianach.