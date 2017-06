W tym roku zaplanowaliśmy remont kuchni, wymienione zostały okna, a oto plan remontu. Meble w kuchni zostaną przestawiane w inny ciąg niż jest do tej pory ze względu na lepszą funkcjonalność. Fronty mebli będą w kolorze biało-granatowym, dolne szafki w granacie, a górne w bieli, skrzynie szafek sama odnowię malując je i lakierując. Zostanie zamontowany blat w odcieniu drewna, a nad blatem w wolnej przestrzeni zostaną zamontowane płytki pachworkowe (tak jak na zdjęciu). Główna lampa, która teraz jest dużą świetlówką zostanie zamieniona na czarną lampę wiszącą ze zdjęcia. Dodatkowe oświetlenie zostanie zamontowane pod szafkami kuchennymi, ponieważ teraz blat jest nie oświetlony i utrudnia przygotowywanie posiłków, ponieważ światło zasłaniane jest plecami. Na podłodze zostanie położona nowa wykładzina, w kolorze jasnego drewna. Płytki, które już znajdują się w kuchni zostaną przemalowane specjalna farbą do płytek. Stara farba zostanie zdrapana ze ścian, położona zostanie gładź oraz przemalowana kuchnia na kolor beżowy połączony z fragmentem granatowej ściany, ze względu na piec kaflowy, który również zostanie wymieniony na styl retro. Zamontowany zostanie karnisz w kolorze czarnym nad oknem, a nie jak do tej pory na całe długości ściany. Stół z krzesłami zostanie odnowiony, krzesła i nogi w stole zostaną przemalowane na biały lub szary kolor, a na stole zostanie wymieniony blat na drewniany. Dodatkowo w miejscu, gdzie teraz znajduje się zamrażalka i kuchenka elektryczna zostanie zamontowany dodatkowy blat roboczy, a nad tym blatem zawieszone półki, na których będą znajdować się pojemniki np. z makaronem, przyprawami lub innymi często używanymi przedmiotami w kuchni.