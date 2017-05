Wszystkie wakacje w dzieciństwie spędzałem u dziadków na wsi, po ich śmierci poniemiecki dom przypadł kuzynowi, a ja zdecydowałem się odnowić warsztat dziadka, który za czasów niemieckich pełnił funkcję świniarni. Dziś czule nazywam to miejsce "chlewikiem". Sentyment sprawił, że mimo iż będzie to tylko domek weekendowy i wakacyjny zdecydowaliśmy się z żoną na jego kompleksowy remont i przebudowę, które od początku nastręczały wiele trudności. Nikt nie chciał się podjąć prac wokół fundamentów, aż wreszcie znalazł się Pan Adam, podobnie jak my pasjonat przeszłości i głosiciel teorii "jak robić, to porządnie". Pomógł nam zaprojektować rozkład pomieszczeń, a teraz jest też głównym realizatorem naszych wspólnych pomysłów. Praca wokół fundamentów, czyli polnych kamieni, czasem nieprawdopodobnych rozmiarów, okazała się cięższa niż sądziliśmy. Budynek był popękany, co było winą jego nierównomiernej pracy. Ten etap mamy już za sobą - fundament został w całości wymieniony i ocieplony, została wykonana izolacja pionowa i pozioma. Za wszelką cenę chcemy zachować oryginalny zewnętrzny wygląd budynku, w związku z czym planujemy ocieplenie ścian od wewnątrz. Ściany zewnętrzne zostały już wypiaskowane, a ubytki w cegłach i spoinach częściowo wypełnione. Największą zmianą w bryle budynku będzie okno tarasowe, które powstało na jednej ze ścian. Dzięki niemu zyskamy widok na piękną łąkę i las. Okna drewniane są w trakcie produkcji, wybraliśmy projekt ze stylowymi szprosami wiedeńskimi. Równolegle pracujemy nad łazienką, schodami na poddasze i wszystkimi pracami niezbędnymi do tego, by jeszcze w tym roku móc spędzić choć kilka urlopowych dni w naszym "chlewiku".